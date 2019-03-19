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19.03.2019, 16:30

Пещеры одной из областей могут попасть в наследие ЮНЕСКО: фото

Пещеры одной из областей могут попасть в наследие ЮНЕСКО: фото - Фото
Фото: menr.gov.ua

По данным минприроды, длина разведанных ходов пещеры достигает 214 километра

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В Тернопольской области расположена уникальная система пещер и среди них крупнейшая в мире гипсовая пещера «Оптимистическая». Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба ведомства.

Семерак отметил, что Украина предлагает внести их к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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"Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте. Похожие пещеры есть только на территории США", - сказал Семерак.

По его словам, минприроды провела предварительные консультации с Институтом геологических наук Украины, а также к этому процессу привлекли Тернопольскую ОГА.

"Нас поддерживают и ученые, и областная администрация. Уже состоялось подготовительная совещание на уровне областной власти и спелеологов, есть договоренности о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для включения этой уникальной сети пещер в предварительный список объектов ЮНЕСКО, как это предусмотрено процедурой", - сказал Семерак.

Длина разведанных ходов пещеры достигает 214 километра.

В Тернопольской области система пещер насчитывает более сотни, среди них "Озерная"  - 83 километра 400 метров, Вертеба - семь километров 820 метров.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.

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Теги: пещеры, тернопольская область
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