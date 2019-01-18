Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.01.2019, 18:29

Работу Бэнкси продали вместе с гаражом, на котором она нарисована

Работу Бэнкси продали вместе с гаражом, на котором она нарисована - Фото
Фото: скриншот видео

За нескольких недель посмотреть на работу уличного художника приехали более 20 тысяч человек

Реклама
Реклама

Граффити Бэнкси Season's Greetings, которое в середине декабря появилось на гараже в валлийском городе Порт-Толбот, продали за шестизначную сумму. Об этом сообщает BBC.

Владелец гаража, местный житель Ян Льюис, продав работу Бэнкси, он почувствовал большое облегчение.

Реклама

За нескольких недель посмотреть на работу уличного художника приехали более 20 тысяч человек.

Работу приобрел Джон Брендлер, владелец галереи Brandler Galleries. По его словам, он заплатил более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Брендлер говорит, что работу Бэнкси перенесут в другое место, однако она останется в Порт-Толбот по крайней мере ближайшие 2-3 года. Это было условием продавца, который настаивал на том, чтобы граффити не вывозили из города. По словам нового владельца, Льюис даже отказался от более выгодных предложений - для того, чтобы произведение Бэнкси еще некоторое время привлекало туристов в Порт-Толбот.

"Думаю, большинство людей просто взяли бы деньги, которые им предлагают. Но он подумал не только о себе, это заслуживает уважения", - говорит Брандлер.

55-летний Ян Льюис говорит, что обнаружил мурал на своем гараже за неделю до Рождества, эта находка - одна из тех, которые меняют жизнь.

"Думаю, город полюбил в это граффити, оно всем нравится, и было бы жаль, если бы его вывезли из города," - сказал Льюис.

Смотрите также: Бэнкси нарисовал новое граффити и снял о нем видео

Ранее сегодня сообщалось, что на одной из монорельсовых станций в центре Токио обнаружен небольшой рисунок, который вполне может быть работой всемирно известного андерграунд-художника Бэнкси из Великобритании.

Отправить:
Распечатать:
Теги: бэнкси, художник, граффити
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 