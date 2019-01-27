Раскрыта дата выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана

Кристофер Нолан (фото - EPA)

Новый фильм режиссера и сценариста Кристофера Нолана выйдет на экраны 17 июля 2020 года. Соответствующее заявление сделала студия Warner Bros, передает The Hollywood Reporter.

Известно только то, что это фильм о каких-то событиях. Подробности нового проекта держатся в полном секрете.

Реклама

Как известно, Нолан не любит привлекать преждевременное внимание к своим работам и предпочитает писать сценарии в атмосфере полной секретности. Однако из-за его известности всем не терпится узнать подробности.

Последние пять фильмов Нолана вышли на экраны в июле. Исключением стал основанный на книге Нобелевского лауреата по физике Кипа Торна фильм "Интерстеллар" с Мэттью Макконахи, релиз которого состоялся в ноябре 2014.

Кристофер Нолан - британский и американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, трехкратный номинант премии Оскар и основатель компании Syncopy Films. Десять фильмов, снятых им, суммарно собрали более 4,7 миллиардов долларов. Известен по работам над такими фильмами: Дюнкерк, Интерстеллар, Начало, Темный рыцарь, Престиж и другие.