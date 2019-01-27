Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.01.2019, 14:11

Раскрыта дата выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана

Раскрыта дата выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана - Фото
Кристофер Нолан (фото - EPA)

Подробности нового проекта держатся в полном секрете

Реклама
Реклама

Новый фильм режиссера и сценариста Кристофера Нолана выйдет на экраны 17 июля 2020 года. Соответствующее заявление сделала студия Warner Bros, передает The Hollywood Reporter.

Известно только то, что это фильм о каких-то событиях. Подробности нового проекта держатся в полном секрете.

Реклама

Как известно, Нолан не любит привлекать преждевременное внимание к своим работам и предпочитает писать сценарии в атмосфере полной секретности. Однако из-за его известности всем не терпится узнать подробности.

Последние пять фильмов Нолана вышли на экраны в июле. Исключением стал основанный на книге Нобелевского лауреата по физике Кипа Торна фильм "Интерстеллар" с Мэттью Макконахи, релиз которого состоялся в ноябре 2014. 

Кристофер Нолан - британский и американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, трехкратный номинант премии Оскар и основатель компании Syncopy Films. Десять фильмов, снятых им, суммарно собрали более 4,7 миллиардов долларов. Известен по работам над такими фильмами: Дюнкерк, Интерстеллар, Начало, Темный рыцарь, Престиж и другие.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дата выхода, кино, фильм, режиссер, премьера, интерстеллар, дата премьеры, начало
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 