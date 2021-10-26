"Скифское золото" передадут в киевский музей до "стабилизации ситуации" в Крыму
Музейные экспонаты будут переданы в Национальный музей истории Украины в Киеве до "стабилизации ситуации в Крыму". Об этом сообщает сайт Амстердамского апелляционного суда.
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В сообщении сказано, что музейные экспонаты, вывезенные на выставку в Амстердам из Крыма, принадлежат общественной части Музейного фонда Украины и являются частью ее культурного наследия, а не только наследия полуострова.
Поэтому их сохранение представляет "важный общественный интерес" в соответствии с украинским Законом о музеях, принятым в 1995 году.
Согласно этому закону, голландский музей Алларда Пирсона не обязан возвращать экспонаты в крымские музеи.
"Хотя нормативные акты посягают на частные правоотношения, они делают это ради культурных интересов, которые перевешивают интересы крымских музеев", – отмечают в суде.
Как пишет ВВС, проигравшая сторона, вероятно, подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов. Российские СМИ допускали, что в этом случае процесс может затянуться еще на два года. Но, как отмечают собеседники ВВС, в соответствии с нормами голландского права, судебное решение начинает действовать после решения апелляционного суда. Это значит, что экспонаты могут вернуться Украину в ближайшие месяцы.
Летом 2013 года для выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" составили коллекцию из 584 экспонатов (всего более 2000 предметов). Она отправилась в Бонн, а в начале февраля 2014-го ее экспонировали в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
После оккупации Крыма музей отказался возвращать экспонаты как в Украину, так и в оккупированный Крым.
- В конце 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию, которая попала в местный музей до российской оккупации Крыма, придется вернуть Украине. Россия не согласилась с этим и подала апелляцию.
- 26 октября 2021 года Амстердамский апелляционный суд принял решение, что "скифское золото" принадлежит Украине, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию.
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