Союз писателей призывал закрыть музей Булгакова: Это предтеча "русского мира"

Национальный союз писателей Украины призвал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Организация называет его предтечей "русского мира" и одним из самых коварных врагов Украины, который не заслуживает того, чтобы иметь собственный музей в центре столицы.

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"Булгаков, по сути, является одним из предтеч этого пресловутого "русского мира", и это ярко отражено в его опасных книгах, где он воспел и возвеличил не только царизм и монархию, но и бесчеловечную жестокость, присущую русским и основную черту российской нации. Его пренебрежительное тщеславное отношение к Украине вызывает только искренний гнев и чувство отвращения", — говорится в заявлении союза писателей.

Организация предлагает закрыть музей, а все музейные экспонаты передать в архив Национального музея литературы.

В помещении, где находится музей Булгакова, союз писателей предлагает открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года.

Музей Булгакова находится на Андреевском спуске, где он провел юношеские и студенческие годы. Этот дом стал центром сюжета первого романа Булгакова "Белая гвардия" и пьесы "Дни Турбиных".

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Андрей Водяный

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