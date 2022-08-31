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Союз писателей призывал закрыть музей Булгакова: Это предтеча "русского мира"

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 13:57
Союз писателей призывал закрыть музей Булгакова: Это предтеча
Фото: kyivhistorymuseum.org

Национальный союз писателей Украины призвал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Организация называет его предтечей "русского мира" и одним из самых коварных врагов Украины, который не заслуживает того, чтобы иметь собственный музей в центре столицы.

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"Булгаков, по сути, является одним из предтеч этого пресловутого "русского мира", и это ярко отражено в его опасных книгах, где он воспел и возвеличил не только царизм и монархию, но и бесчеловечную жестокость, присущую русским и основную черту российской нации. Его пренебрежительное тщеславное отношение к Украине вызывает только искренний гнев и чувство отвращения", — говорится в заявлении союза писателей.

Организация предлагает закрыть музей, а все музейные экспонаты передать в архив Национального музея литературы.

В помещении, где находится музей Булгакова, союз писателей предлагает открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года.

  • Музей Булгакова находится на Андреевском спуске, где он провел юношеские и студенческие годы. Этот дом стал центром сюжета первого романа Булгакова "Белая гвардия" и пьесы "Дни Турбиных".

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Андрей Водяный
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Росія русский мир михаил булгаков союз писателей
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