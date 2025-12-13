Степана Гигу похоронят во Львове согласно завещанию исполнителя

Народный артист Украины будет похоронен на Лычаковском кладбище 15 декабря

Степан Гига (Фото: Facebook-страница исполнителя)

Украинского исполнителя и композитора, народного артиста Степана Гигу похоронят на Лычаковском кладбище Львова согласно завещанию деятеля культуры. Об этом сообщил городской глава Андрей Садовой.

"Степан Гига завещал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Выполняем его последнюю волю и сообщаем о чин прощания с народным артистом Украины", – говорится в заметке.

На воскресенье, 14 декабря, запланирована церемония прощания с исполнителем: она начнется в 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла, по адресу улица Театральная, 11.

В 19:00 состоится чин парастаса (заупокойного богослужения). Само прощание продлится до 23:00.

На следующий день в 14:00 запланирован чин похорон в этом же храме. Ориентировочно в 15:00 должно состояться общегородское прощание с артистом на площади Рынок.

Степана Гигу похоронят на 75-м поле Лычаковского кладбища, организацией прощания и захоронения занимается город, заявил Садовой.