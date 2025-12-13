Степана Гігу поховають у Львові згідно з заповітом митця
Українського виконавця та композитора, народного артиста Степана Гігу поховають на Личаківському кладовищі Львова згідно із заповітом митця. Про це повідомив міський глава Андрій Садовий.
"Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", – йдеться у дописі.
На неділю, 14 грудня, заплановано церемонію прощання з митцем: вона розпочнеться о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, за адресою вулиця Театральна, 11.
О 19:00 відбудеться чин парастасу (заупокійного богослужіння). Саме прощання триватиме до 23:00.
Наступного дня о 14:00 заплановано чин похорону у цьому ж храмі. Орієнтовно о 15:00 має відбутися загальноміське прощання з артистом на площі Ринок.
Степана Гігу поховають на 75-му полі Личаківського кладовища, організацією прощання та поховання займається місто, заявив Садовий.
- Народний артист помер 12 грудня. У листопаді команда митця повідомила про проведення термінової операції у Гіги, зазначивши що він перебуває у важкому, але стабільному стані.
Коментарі (0)