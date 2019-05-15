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15.05.2019, 13:52

Театр ветеранов АТО покажет Шекспира в современной обработке

Театр ветеранов АТО покажет Шекспира в современной обработке - Фото
Project W Veteran, Volunteer and William (фото - Facebook)

Project W Veteran, Volunteer and William сыграют свое первое представление на английском

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Театр ветеранов и волонтеров АТО Project W Veteran, Volunteer and William покажет представление "Двенадцатая ночь, или Что захотите" Уильяма Шекспира в современной обработке. Премьера запланирована на 30 мая, сообщается на странице театра в Facebook. 

Как сообщает Новое Время, режиссером спектакля стал заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский, художественным руководителем - Ростислав Держипильский, а автором идеи и руководителем - ветеран АТО Игорь Касьян.

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Комедию сыграют в оригинале, хотя, по словам режиссера, актеры никогда не играли на сцене и не знают английского.

Спектакль покажут на сцене Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса.

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Теги: театр, АТО
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