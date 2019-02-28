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28.02.2019, 17:23

Трансляция Евровидения будет, но голосовать в Украине не смогут

Трансляция Евровидения будет, но голосовать в Украине не смогут - Фото
Фото: eurovision.tv

Жители Украины не смогут голосовать за участников конкурса в этом году

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Национальная общественная телерадиокомпания будет транслировать песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле, однако голосовать за участников украинцы не смогут. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская.

Голосовать жители Украины не смогут, поскольку в этом году страна не участвует в конкурсе.

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Ранее сегодня глава правления НОТУ Зураб Аласания признал вину Общественного за скандал с отбором участника на песенный конкурс Евровидение-2019 и призвал к диалогу. Кроме того, он сообщил, что в случае победы на конкурсе России в этом году, в следующем – Украина тоже не будет участвовать.

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Теги: НОТУ, Украина, голосование, трансляция, евровидение
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