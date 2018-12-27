Украинскую оперу IYOV признали одной из 10 лучших в мире

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Опера-реквием IYOV попала в десятку лучших постановок по версии международного конкурса Music Theatre NOW. Об этом сообщает Укринформ.

Опера создана музыкально-театральной формацией NOVA OPERA и режиссером Владом Троицким, музыку написали композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко.

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В этом году в конкурсе приняли участие 436 произведений из 55 стран мира. Украинский перформанс IYOV отметили за нестандартность и оригинальный подход к существующим формам.

"Создатели оперы IYOV наиболее честно и глубоко с точки зрения музыки просматривают классическую форму оратории и реквиема. Постановка развивается в духе общности и чистой веры в силу трансформации человеческого голоса", - отметил один из членов жюри, бельгийский драматург Кристиан Лада.

По словам экспертов Music Theatre NOW, они обращали внимание на то, как художники связывают локальный контекст с международными тенденциями, реализуют новые идеи и взаимодействуют с аудиторией.

В топ-10 лучших современных опер мира вошли:

IYOV (Украина);

And / Or / Pro / methe (Иран);

AquaSonic (Дания, Швеция);

The Cave (Греция);

Falling Awake (Дания);

#FREEBRAHMS (Люксембург, Германия);

The Howling Girls (Австралия);

Jigokuhen (Китай);

Mitra (Бельгия, Австрия);

MUSRAROPERA (Италия, Бразилия, Германия).

Премьера оперы-реквием IYOV состоялась в 2015 году на фестивале ГогольFest. Кроме Украины, за 3 года оперу IYOV показывали на сценах Парижа, Роттердама, Копенгагена, Вены, Гданьска, Скопье и Нью-Йорка.

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