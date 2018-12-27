25 из 40 самых популярных песен 2018 г на радио - украинские

В списке 40 самых популярных песен в украинском радиопространстве в 2018 году 25 композиций принадлежат украинским исполнителям. К такому выводу пришел медиасервис ФДР на основе мониторинга радиоэфира.
Сайт представил Тор-40 песен, которые чаще и дольше всего крутили украинские рдиостанции.
Каждую неделю компания на основе подсчета плей-листов радиостанций со всей страны определяла самые популярные композиции.
В конце года на основе этих недельных хит-парадов ФДР составила Тор-40 треков, которые "дольше всех и выше всех держались на рейтинговых ступенях в течение 12 последних месяцев".
В 2018 году абсолютное большинство - 25 из 40 композиций - в рейтинге получили песни украинских исполнителей. При этом 22 из них написаны на украинском языке, две - на английском, и только одна - на русском.
Самой популярной композицией 2018 года в украинском радиоэфире стала песня Сергея Бабкина "Где бы я".
С 8 ноября 2018 года квота украинских песен в эфире радио увеличилась с 30% до 35%.