Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.12.2018, 14:50

25 из 40 самых популярных песен 2018 г на радио - украинские

25 из 40 самых популярных песен 2018 г на радио - украинские - Фото

Медиасервис ФДР представил Тор-40 песен, которые чаще и дольше всего крутили украинские радиостанции в 2018 году

Реклама
Реклама

В списке 40 самых популярных песен в украинском радиопространстве в 2018 году 25 композиций принадлежат украинским исполнителям. К такому выводу пришел медиасервис ФДР на основе мониторинга радиоэфира.

Сайт представил Тор-40 песен, которые чаще и дольше всего крутили украинские рдиостанции.

Реклама

Каждую неделю компания на основе подсчета плей-листов радиостанций со всей страны определяла самые популярные композиции.

В конце года на основе этих недельных хит-парадов ФДР составила Тор-40 треков, которые "дольше всех и выше всех держались на рейтинговых ступенях в течение 12 последних месяцев".

В 2018 году абсолютное большинство - 25 из 40 композиций - в рейтинге получили песни украинских исполнителей. При этом 22 из них написаны на украинском языке, две - на английском, и только одна - на русском.

Самой популярной композицией 2018 года в украинском радиоэфире стала песня Сергея Бабкина "Где бы я".

  1. Сергій Бабкін "Де би я"
  2. Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
  3. Антитіла "ТДМЄ"
  4. Kazka "Плакала"
  5. Alyosha "На фоні Париж"
  6. NK "Тримай"
  7. Imagine Dragons "Whatever It Takes"
  8. David Guetta feat SIA "Flames"
  9. Maruv "Drunk Groove"
  10. Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремікс
  11. Океан Ельзи "Без Тебе"
  12. Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"
  13. Kazka "Дива"
  14. Malfa "So Long"
  15. TamerlanAlena "Покопокохаю"
  16. Pink "What About Us"
  17. Злата Оґневіч "Танцювати"
  18. Post Malone "Rockstar"
  19. Ivan Navi "Це Вона (Зірка)"
  20. Таяна "Леля"
  21. Таяна "Фантастична Жінка"
  22. Таяна "Шкода"
  23. Robin Schulz feat James Blunt "OK"
  24. Мозґі "Промені"
  25. Alyosha "Текіла" 
  26. Ivan Navi "Хімія"
  27. Наталка Карпа "Вірна"
  28. Антитіла "Лови Момент"
  29. Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo"
  30. Dan Balan "Allegro Ventigo"
  31. Jax Jones "Breathe"
  32. Maruv "Focus On Me"
  33. On I Ona "Точка G"
  34. Kush Kush "Fight Back With Love Tonight"
  35. Pianoboy "Полуничне Небо"
  36. Alice Merton "No Roots"
  37. Dynoro "In My Mind"
  38. Vanotek feat Eneli "Back To Me"
  39. Charlie Puth "Attention"
  40. Время і Стекло "Тролль"

С 8 ноября 2018 года квота украинских песен в эфире радио увеличилась с 30% до 35%

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Бабкин, радио, музыка, песня, kazka
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 