25 из 40 самых популярных песен 2018 г на радио - украинские

В списке 40 самых популярных песен в украинском радиопространстве в 2018 году 25 композиций принадлежат украинским исполнителям. К такому выводу пришел медиасервис ФДР на основе мониторинга радиоэфира.

Сайт представил Тор-40 песен, которые чаще и дольше всего крутили украинские рдиостанции.

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Каждую неделю компания на основе подсчета плей-листов радиостанций со всей страны определяла самые популярные композиции.

В конце года на основе этих недельных хит-парадов ФДР составила Тор-40 треков, которые "дольше всех и выше всех держались на рейтинговых ступенях в течение 12 последних месяцев".

В 2018 году абсолютное большинство - 25 из 40 композиций - в рейтинге получили песни украинских исполнителей. При этом 22 из них написаны на украинском языке, две - на английском, и только одна - на русском.

Самой популярной композицией 2018 года в украинском радиоэфире стала песня Сергея Бабкина "Где бы я".

Сергій Бабкін "Де би я" Zayn feat Sia "Dusk Till Down" Антитіла "ТДМЄ" Kazka "Плакала" Alyosha "На фоні Париж" NK "Тримай" Imagine Dragons "Whatever It Takes" David Guetta feat SIA "Flames" Maruv "Drunk Groove" Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремікс Океан Ельзи "Без Тебе" Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває" Kazka "Дива" Malfa "So Long" TamerlanAlena "Покопокохаю" Pink "What About Us" Злата Оґневіч "Танцювати" Post Malone "Rockstar" Ivan Navi "Це Вона (Зірка)" Таяна "Леля" Таяна "Фантастична Жінка" Таяна "Шкода" Robin Schulz feat James Blunt "OK" Мозґі "Промені" Alyosha "Текіла" Ivan Navi "Хімія" Наталка Карпа "Вірна" Антитіла "Лови Момент" Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo" Dan Balan "Allegro Ventigo" Jax Jones "Breathe" Maruv "Focus On Me" On I Ona "Точка G" Kush Kush "Fight Back With Love Tonight" Pianoboy "Полуничне Небо" Alice Merton "No Roots" Dynoro "In My Mind" Vanotek feat Eneli "Back To Me" Charlie Puth "Attention" Время і Стекло "Тролль"

С 8 ноября 2018 года квота украинских песен в эфире радио увеличилась с 30% до 35%.