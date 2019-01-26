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Боты:
26.01.2019, 11:35

Умер композитор Мишель Легран

Умер композитор Мишель Легран - Фото
Мишель Легран (фото - EPA)

В Париже умер автор музыки к "Шербурским зонтикам"

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В Париже на 87-м году жизни скончался композитор и пианист Мишель Легран. Об этом пишет Le Monde.

Об обстоятельствах смерти не сообщается.

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Легран родился в 1932 году в Париже. После окончания консерватории в 1952 г. он начал писать музыку к фильмам.

Одно из самых известных его произведений - мюзикл "Шербурские зонтики".

Совместно с другими композиторами он написал песню для фильма "Афера Томаса Крауна", которая получила "Оскар" и "Золотой глобус".

Легран трижды становился лауреатом "Оскара" и пять раз - "Грэмми".

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Теги: Мишель Легран, музыка, кино, мюзикл, Шербурские зонтики, композитор
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