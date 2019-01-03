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03.01.2019, 08:57

Умер музыкант Крис Кельми

Умер музыкант Крис Кельми - Фото
Крис Кельми (фото - PhotoXPress)

Певец умер на 64-м году жизни

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Российский музыкант Крис Кельми скончался 1 января в возрасте 63 лет. Об этом сообщают росСМИ.

Кельми умер в Подмосковье. Причины смерти артиста определит экспертиза.

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Музыкант умер на 64-м году жизни.

По словам директора певца Евгения Суслова, состояние здоровья Кельми долгое время вызывало "подозрения".

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Его авторству принадлежат такие песни как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси".

Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Кельми был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".

11 ноября 2017 года умер сатирик и пророссийский пропагандист Михаил Задорнов.

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Теги: певец, крис кельми
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