Умерла актриса, сыгравшая одну из ролей в "Твин Пикс"

Пегги Липтон (фото - EPA)

Умерла американская актриса 72-летняя Пегги Липтон. Об этом сообщает Associated Press.

Актриса известна по роли хозяйки закусочной Нормы Дженнингс в известном сериале "Твин Пикс" и его продолжениях.

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Причиной смерти Липтон, согласно заявлению ее родственников, стало онкологическое заболевание.

Липтон исполнился 21 год, когда она стала известной в 1968 году благодаря роли в криминальном сериале "Команда Mod". До "Твин Пикс" Липтон сыграла одну из главных ролей в сериале "Отряд "Стиляги", который выходил с 1968 по 1973 годы.

За работу в фильме Липтон получила премию "Золотой глобус" в 1971 году за лучшую женскую роль в драматическом сериале и была несколько раз номинирована на премию "Эмми". В 1974 году актриса вышла замуж за продюсера Квинси Джонса, некоторое время она перестала сниматься.

К съемкам Липтон вернулась после развода в 1990 году. В 2017 год актриса появилась в новом "Твин Пикс", сыграв одну из последних своих ролей.

25 апреля 2018 года американская актриса и модель Памела Гидли, которая сыграла Терезу Бэнкс в фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь", умерла в возрасте 52 лет.