В Британском музее пытаются раскрыть тайну "расписных" страусиных яиц

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В Британском музее Лондона хранится большая коллекция страусиных яиц, некоторые из них появились в период раннего бронзового века - более 5 000 лет назад. Сейчас ученые решили узнать тайну происхождения узоров на них. Об этом пишет BBC.

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По данным группы археологов из Бристольского университета (Англия), территории, на которых яйца были найдены, ранее относились к регионам Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. Допускается, что в те времена украшенные гравировкой, узорами и драгоценными камнями яйца использовались для торговли и обмена с древним Египтом, сообщает издание.

Исследователи попытались воспроизвести гравировку, выполненную на древних музейных экспонатах, при помощи всех доступных им современных инструментов, но такого же эффекта добиться не удалось. "Эти яйца содержат в себе намного больше секретов, чем мы думаем, тут нужны дополнительные исследования", - отметила доктор наук Бристольского университета Тамар Ходос.

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