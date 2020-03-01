В Париже закрыли всемирно известный музей Лувр: временно, из-за коронавируса

В столице Франции временно закрыли для посещения всемирно известный музей Лувр, опасаясь, что помещение музея может стать местом распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает АР.
Отмечается, что беспокойство сотрудников музея вызвано тем, что Лувр посещают люди из всех стран мира.
Сообщается, что в Лувре не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди 2300 музейных работников, но профсоюз считает риск очень высоким и не сомневается, что в случае продолжения работы музея появление заболевших стало бы лишь вопросом времени.
По информации издания, утром в воскресенье желающие посетить музей туристы, прежде чем разойтись, ждали несколько часов в очереди.
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