Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Париже закрыли всемирно известный музей Лувр: временно, из-за коронавируса

В Париже закрыли всемирно известный музей Лувр: временно, из-за коронавируса - Фото
Музей Лувр в Париже (Фото: EPA)
01.03.2020, 19:29

В столице Франции временно закрыли всемирно известный музей Лувр, опасаясь, что он может стать местом распространения коронавируса COVID-19

В столице Франции  временно закрыли для посещения всемирно известный музей Лувр, опасаясь, что помещение музея может стать местом распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что беспокойство сотрудников музея вызвано тем, что Лувр посещают люди из всех стран мира.

Сообщается, что в Лувре не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди 2300 музейных работников, но профсоюз считает риск очень высоким и не сомневается, что в случае продолжения работы музея появление заболевших стало бы лишь вопросом времени.

По информации издания, утром в воскресенье желающие посетить музей туристы, прежде чем разойтись, ждали несколько часов в очереди.

  • 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом COVID-19.

Читайте также: Коронавирус. Китай резко снизил объем загрязнения атмосферы – инфографика NASA

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Лувр париж коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 