Коронавирус. Китай резко снизил объем загрязнения атмосферы – инфографика NASA

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Спутники мониторинга загрязнения NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) над Китаем. Об этом сообщает Earth Observatory.

Отмечается, что есть свидетельства того, что изменение, по крайней мере, частично связано с замедлением экономического роста после вспышки коронавируса.

На картах показана концентрация диоксида азота – вредного газа, выделяемого автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами. Данные были собраны прибором для мониторинга тропосферы (TROPOMI) на спутнике ESA Sentinel-5. Аналогичные измерени проводит датчик для мониторинга озона (OMI) на спутнике NASA Aura.

По словам ученых NASA, уменьшение загрязнения NO2 впервые проявилось вблизи Уханя, но в конечном итоге распространилось по всей стране.

Ранее снижение уровня NO2 фиксировалось в нескольких странах во время экономического спада, который начался в 2008 году, но оно было постепенным. Ученые также наблюдали значительное снижение уровня NO2 вокруг Пекина во время Олимпийских игр 2008 года, но эффект был в основном локализован вокруг этого города, и уровни загрязнения снова повысились после окончания Олимпийских игр.

Падение диоксида азота в 2020 году также совпало с празднованием лунного Нового года в Китае и большей части Азии. Как правило, предприятия и фабрики закрываются с последней недели января до начала февраля, чтобы отпраздновать праздник. Предыдущие наблюдения показали, что загрязнение воздуха обычно уменьшается в течение этого периода, а затем увеличивается, когда празднование заканчивается.

Хотя лунный Новый год, возможно, сыграл определенную роль в недавнем спаде, исследователи полагают, что снижение - это больше, чем просто праздничный эффект или изменение погоды, поскольку восстановление уровня NO2 после праздника не зафиксировао.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные

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