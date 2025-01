В Голливуде объявили победителей премии "Золотой глобус"

В ночь на 6 января в Голливуде состоялась 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая считается одной из самых престижных в сфере кино и телевидения. Фильмами-победителями стали "Бруталист" в номинации "Драма", "Эмилия Перес" в номинации "Комедия или мюзикл", "Хитрости" в номинации "Комедийный сериал" и "Сегун" в номинации "Драматический сериал".

Фильмы

Лучшим драматическим фильмом стал фильм "Бруталист" режиссера Брейди Корбета, рассказывающий историю венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Награду за лучший сценарий завоевал Питер Строхан за работу над фильмом "Конклав" немецкого режиссера Эдварда Бергера, основанном на политических событиях в Ватикане.

Лучшим фильмом на иностранном языке признана лента французского режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес". Американская актриса Зои Салданья получила награду как лучшая актриса второго плана за роль в этой картине. В общей сложности "Эмилия Перес" была номинирована в десяти категориях. По сюжету адвокат Рита помогает лидеру мексиканского наркокартеля изменить пол через операцию, чтобы тот мог скрыться от преследований.

Американская актриса Деми Мур в возрасте 62 лет получила свой первый "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" за главную роль в боди-хорроре "Субстанция".

Demi Moore's #GoldenGlobes acceptance speech:



"I'be been doing this for 45 years and this is first time I've ever won anything as actor." pic.twitter.com/G1uIBzhkuL