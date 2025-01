У Голлівуді оголосили переможців премії "Золотий глобус"

У ніч проти 6 січня в Голлівуді відбулася 82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус", яка вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення. Фільмами-переможцями стали "Бруталіст" у номінації "Драма", "Емілія Перес" у номінації "Комедія чи мюзикл", "Хитрощі" у номінації "Комедійний серіал" та "Сьоґун" у номінації "Драматичний серіал".

Фільми

Найкращим драматичним фільмом став фільм "Бруталіст"режисера Брейді Корбета, що розповідає історію угорського єврейського архітектора, який пережив Голокост. Нагороду за найкращий сценарій здобув Пітер Строхан за роботу над фільмом "Конклав" німецького режисера Едварда Бергера, заснованим на політичних подіях у Ватикані.

Найкращим фільмом іноземною мовою визнано стрічку французького режисера Жака Одіара "Емілія Перес". Американська акторка Зої Салданья отримала нагороду як найкраща акторка другого плану за роль у цій картині. Загалом "Емілія Перес" була номінована в десяти категоріях. За сюжетом, адвокат Ріта допомагає лідеру мексиканського наркокартелю змінити стать через операцію, щоб той міг сховатися від переслідувань.

Американська акторка Демі Мур у віці 62 років отримала свій перший "Золотий глобус" у категорії "Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії" за головну роль у бодігорорі "Субстанція".

Demi Moore’s #GoldenGlobes acceptance speech:



