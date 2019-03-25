Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 08:40

В Лейпциге книжная ярмарка установила рекорд

В Лейпциге книжная ярмарка установила рекорд - Фото
Фото: EPA

За четыре дня участниками одного из главных книжных событий в мире стали почти 300 тысяч человек

Реклама
Реклама

Международная книжная ярмарка в Лейпциге, завершившаяся в воскресенье, 24 марта, поставила рекорд по числу посетителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"За четыре дня на ярмарке и литературном фестивале "Лейпцигские чтения" побывали 286 тысяч человек, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее", - отметили организаторы мероприятия.

Реклама

Более 2,5 тысяч издательств из 46 стран представили на ярмарке книжные новинки. Наплыв посетителей "вновь подтвердил силу и обаяние слова", заявил директор Лейпцигской ярмарки Мартин Буль-Вагнер.

В 2019 году премии Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание" удостоилась американская журналистка Мария Гессен. 

Книга "Будущее - это история. Как Россия завоевала свободу и как она ее потеряла" была издана в 2017 году в США, где также получила National Book Award - самую престижную после Пулитцеровской премии книжную награду Америки.

15 марта 2018 года роман "Интернат" украинского писателя Сергея Жадана в переводе на немецкий язык Сабине Штёр и Юрия Дуркота получил премию Лейпцигской книжной ярмарки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: рекорд, посетители, книжная ярмарка, Лейпциг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 