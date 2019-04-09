Петр Бенюк (фото - Львовский театр им.Заньковецкой)

Во Львове умер народный артист Украины Петр Бенюк. Об этом сообщил в Facebook Львовский Национальный академический драматический театр имени Марии Заньковецкой.

Петр Бенюк родился 4 марта 1946 в селе Быткив Надвирнянского района в Прикарпатье. Старший брат актера Богдана Бенюка.

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Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Работал во Львовском Национальном академическом украинском драмтеатре им. М. Заньковецкой. Народный артист Украины с 1996 года. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Сыграл в фильмах "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко: Завещание" (1992), "Преступление со многими неизвестными" (1993), "Вперед, за сокровищами гетмана" (1993), сериале "Рокслана. Любимая жена Халифа" (1997) и других.

9 марта умер народный артист СССР Владимир Этуш.