Умер известный актер Владимир Этуш

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Народный артист СССР Владимир Этуш скончался сегодня, 9 марта, на 97-м году жизни. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока.



"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок.

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По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Владимир Этуш -

Владимир Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте.

Этуш сыграл более ста ролей в театре и кино. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Старая, старая сказка". В 1984 году Этуш получил звание Народного артиста СССР.

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3 марта в Ивано-Франковске умер актер театра и кино, народный артист Украины Сергей Романюк.