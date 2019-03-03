Умер народный артист Украины Сергей Романюк

Фото: galychyna.if.ua

В Ивано-Франковске умер актер театра и кино, народный артист Украины Сергей Романюк. Об этом сообщате Галичина.

"От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста", - написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Сергей Романюк снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, в частности - "День рождения Буржуя", "Роксолана", "Черная рада". Среди последних его работ: роли в фильмах "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева (2014), "Правила боя" Алексея Шапарева (2017), "Толока" Михаила Ильенко (2018).

Сергею Романюку было 66 лет.

2 марта на 67-м году жизни скончался Василий Портяк - известный украинский писатель, сценарист и новелист. Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов о воинах УПА - "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи".