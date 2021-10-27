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Зеленский поручил разобраться с гастролями артистов из России: ответ на петицию

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 14:13
Зеленский поручил разобраться с гастролями артистов из России: ответ на петицию - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский поручил проработать предложения петиции о запрете концертов артистов из России премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову. Об этом говорится в ответе на петицию № 22/123500-эп.

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Президент поручил проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастролей граждан государства-агрессора. 

Зеленский уточнил, однако, что уже есть перечень невъездных лиц, которые не допускаются к гастролям в Украине. За список ответственны СНБО, Минкульт, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

  • 11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов.

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Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский петиция артисты гастроли Игорь Кондратюк война оккупация агрессия России
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