Эль Фаннинг стала певицей в фильме от творцов "Ла-Ла Ленд": видео

В сети появился трейлер новой мелодрамы "За мечтой" от продюсера мюзикла "Ла-Ла Ленд" Фреда Бергера. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Главную роль в картине исполнила американская актриса Эль Фаннинг, известная по фильмам "Красавица и чудовище", "Галвестон" и "Роковое искушение".

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По сюжету фильма, девушка по имени Файолет живет на ферме с родителями и в свободное время подрабатывает официанткой в местном кафе. Она любит петь, но публично никогда не выступает.

Однажды ее пение услышал оперный певец, который и убеждает ее принять участие в песенном реалити-шоу. С этого момента ее жизнь в корне меняется.

Режиссером фильма выступил Макс Мингелла, снявшийся в сериале "Рассказ служанки". Коллегами Фаннинг по съемочной площадке стали Ребекка Холл, Милли Брейди и Клара Ругаард.

В сентября 2017 года на 74-й церемонии вручения престижной кинонаграды "Золотой глобус" трагикомедия "Ла-Ла Ленд" получила 7 наград.