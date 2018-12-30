Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Вышел трейлер фильма "За мечтой"

Реклама
Реклама

В сети появился трейлер новой мелодрамы "За мечтой" от продюсера мюзикла "Ла-Ла Ленд" Фреда Бергера. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Главную роль в картине исполнила американская актриса Эль Фаннинг, известная по фильмам "Красавица и чудовище", "Галвестон" и "Роковое искушение".

Реклама

По сюжету фильма, девушка по имени Файолет живет на ферме с родителями и в свободное время подрабатывает официанткой в местном кафе. Она любит петь, но публично никогда не выступает.

Однажды ее пение услышал оперный певец, который и убеждает ее принять участие в песенном реалити-шоу. С этого момента ее жизнь в корне меняется.

Режиссером фильма выступил Макс Мингелла, снявшийся в сериале "Рассказ служанки". Коллегами Фаннинг по съемочной площадке стали Ребекка Холл, Милли Брейди и Клара Ругаард.

В сентября 2017 года на 74-й церемонии вручения престижной кинонаграды "Золотой глобус" трагикомедия "Ла-Ла Ленд" получила 7 наград.

Отправить:
Распечатать:
Теги: "Ла-Ла Ленд", кино, трейлер, фильм, эль фэннинг, эль фаннинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Эль Фаннинг стала певицей в фильме от творцов "Ла-Ла Ленд": видео
Эль Фаннинг стала певицей в фильме от творцов "Ла-Ла Ленд": видео
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео
Люмьер. Как два брата безвозвратно изменили мир: видео
Люмьер. Как два брата безвозвратно изменили мир: видео
Мнение Украина-2019: выборы, транзит газа, война с РФ и мировое влияние
Бизнес-неделя: субсидии, Насиров, дивиденды Roshen и анонс Маска
Экономика Бизнес-неделя: субсидии, Насиров, дивиденды Roshen и анонс Маска
Институции и ценности: почему Украина попала в замкнутый круг
Мнение Институции и ценности: почему Украина попала в замкнутый круг
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Эль Фаннинг стала певицей в фильме от творцов "Ла-Ла Ленд": видео
Эль Фаннинг стала певицей в фильме от творцов "Ла-Ла Ленд": видео
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео 12:55
Люмьер. Как два брата безвозвратно изменили мир: видео
Люмьер. Как два брата безвозвратно изменили мир: видео 28.12.18, 19:00
В Тернополе патрульный прошел по карнизу дома и спас ребенка
В Тернополе патрульный прошел по карнизу дома и спас ребенка 27.12.18, 11:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 