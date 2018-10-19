Наркотики, деньги, кровь: трейлер нового сериала Нарко: Мексика

Стриминговый сервис Netflix на своем канале на YouTube опубликовал трейлер сериала Нарко: Мексика, который будет логическим продолжением шоу Нарко, рассказывавшего о Пабло Эскобаре.
В новом сериале в центре сюжета окажутся мексиканские наркокартели. Главные роли в нем исполнили Диего Луна и Майкл Пенья.
Премьера сериала состоится 16 ноября.
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18 октября в сети появился трейлер концерта комика Адама Сэндлера - продукта творческого сотрудничества с компанией Netflix.