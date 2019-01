Опубликован последний трек Cranberries с вокалом О'Риордан: видео

Ирландская группа The Cranberries 15 января, в день первой годовщины смерти своей вокалистки Долорес О'Риордан, опубликовали новый сингл, который войдет в их последний альбом "In The End". Об этом сообщает Sky News.

Песня называется "All Over Now" ("Теперь все кончено").

Мать певицы, Эйлин О'Риордан, заявила о поддержке релиза.

"Я не могу представить более подходящего способа отметить первую годовщину смерти Долорес и отпраздновать ее жизнь, чем объявить миру о выпуске ее последнего альбома с группой".

46-летняя О'Риордан внезапно умерла в Лондоне 15 января 2018 года. Ее нашли в номере одного из отелей. Британская полиция установила, что она скончалась в результате утопления, при этом певица находилась в состоянии алкогольного опьянения.