Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Песня называется "All Over Now" - "Теперь все кончено"

Реклама
Реклама

Ирландская группа The Cranberries 15 января, в день первой годовщины смерти своей вокалистки Долорес О'Риордан, опубликовали новый сингл, который войдет в их последний альбом "In The End". Об этом сообщает Sky News.

Песня называется "All Over Now" ("Теперь все кончено").

Реклама

Мать певицы, Эйлин О'Риордан, заявила о поддержке релиза.

"Я не могу представить более подходящего способа отметить первую годовщину смерти Долорес и отпраздновать ее жизнь, чем объявить миру о выпуске ее последнего альбома с группой".

46-летняя О'Риордан внезапно умерла в Лондоне 15 января 2018 года. Ее нашли в номере одного из отелей. Британская полиция установила, что она скончалась в результате утопления, при этом певица находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Cranberries, смерть, музыка, песня, Долорес О Риордан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Опубликован последний трек Cranberries с вокалом О
Опубликован последний трек Cranberries с вокалом О'Риордан: видео
На реке в США вращается гигантский ледяной диск: видео
На реке в США вращается гигантский ледяной диск: видео
В Нью-Йорке подорвали мост Tappan Zee: видео
В Нью-Йорке подорвали мост Tappan Zee: видео
У Фирташа ответили на решение об аресте активов на Кипре
Что нужно знать о новом туристическом сборе
Экономика Что нужно знать о новом туристическом сборе
Большая приватизация: Кабмин утвердил список предприятий
Недвижимость Большая приватизация: Кабмин утвердил список предприятий
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Опубликован последний трек Cranberries с вокалом О
Опубликован последний трек Cranberries с вокалом О'Риордан: видео
На реке в США вращается гигантский ледяной диск: видео
На реке в США вращается гигантский ледяной диск: видео 15:00
В Нью-Йорке подорвали мост Tappan Zee: видео
В Нью-Йорке подорвали мост Tappan Zee: видео 12:33
День киборгов. Рада почтила защитников Донецкого аэропорта: видео
День киборгов. Рада почтила защитников Донецкого аэропорта: видео 11:28
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 