Памяти Флинта. 5 лучших песен The Prodigy: видео

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Пионеры рейв-сцены продали более 20 млн своих альбомов по всему миру. Похоже, хотя бы раз в жизни The Prodigy слышал каждый

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Сегодня, 4 марта, танцор и вокалист культовой электронной группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым у себя дома. Позднее назвали причину смерти - предположительно, это самоубийство.

Альбом группы The Fat Of the Land 1997 года вошел в книгу рекордов Гиннеса как наиболее быстро распроданный альбом британского коллектива. По итогам опроса одного из музыкальных изданий, хит Smack My Bitch Up - самая скандальная песня в истории музыки (ее название на сленге означает "Сделай мне инъекцию", "Двинь" меня по вене"). Клип на эту композицию запретили почти сразу после выхода.

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The Prodigy - Smack My Bitch Up - DVD edit from The Prodigy on Vimeo.

В 2008 году The Prodigy после довольно долгого относительного затишься вернулись в чарты и на танцполы с альбомом Invaders Must Die. Как и другие пластинки группы, он дал группе сразу несколько хитов, в том числе Omen.

Мир узнал о безумных британцах еще в 1992 году, когда вышел альбом Experience. На родине он стал платиновым. Пластинка, записанная в период расцвета рейва, содержит элементы джангла, техно и многих других стилей. Различные отсылки к этим песням, в том числе к Out Of Space, можно встретить до сих пор, причем не только у электронщиков.

Еще один платиновый альбом группы - Music For the Jilted Generation, вышедший в 1994 году. Он звучал заметно тяжелей, чем Experience, и сформировал уникальный стиль команды. А песня Voodoo People содержит сэмпл из песни Very Ape не менее культовых Nirvana.

Самой знаковой лично для Флинта можно назвать песню Firestarter с The Fat Of the Land, поскольку тут он впервые проявил себя как вокалист - до этого в Prodigy солировал исключительно Мкаксим Реалити.  После ее выхода слово 'firestarter' стало прозвищем Флинта среди поклонников.

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Теги: музыка, Кит Флинт, The Prodigy
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