Режиссер "Реинкарнации" снял новый хоррор: видео

Киностудия A24 опубликовала трейлер хоррора "Мидсоммар", снятый Ари Астером.

Астер - режиссер фильма "Реинкарнация", который назвали в числе сенсаций в жанре хоррора в 2018 году.

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Главные роли исполнили Флоренс Пью, Джек Рейнор, Уилльям Джексон Харпер и Уилл Поултер.

По сюжету, молодая пара отправляется отдохнуть летом в Швецию. По дороге они решают заехать к старому другу в небольшую деревушку, где как раз проходит местный фестиваль («мидсоммар» - это летнее солнцестояние). Вскоре они выясняют, что праздник - не что иное, как зловещий мистический культ.

Премьера картины назначена на август сего года.

Напомним, опубликован украинский трейлер хоррора "Омен: Перерождение" режиссера Николаса МакКарти. Картина не имеет отношения ко франшизе "Омен", повествующей о приходе и становлении антихриста.