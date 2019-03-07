Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео

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Музыкант выступил лишь на нескольких концертах в 1970 году

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6 марта умер первый бас-гитарист легендарной британской рок-группы Queen Майк Гроуз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил барабанщик Queen Роджер Тейлор.

"Так грустно услышать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", - написал Тейлор.

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Что стало причиной смерти и где скончался музыкант – пока не известно.

Гроуз присоединился к Queen в 1970 году. Он был в составе группы лишь несколько месяцев, сыграв на трех концертах. Он покинул группу и больше о нем ничего не известно. Гроуз ушел в малый бизнес и с музыкой больше не имел ничего общего.  Уже в феврале 1971 года в коллектив пришел новый бас-гитарист - Джон Дикон.

Фото: imagenesmy.com

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Теги: смерть, видео, музыка, майк гроуз
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