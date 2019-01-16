Вышел первый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома": видео

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Фильм является продолжением картины 2017 года "Человек-паук: Возвращение домой"

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Компании Sony и Marvel представили первый тизер-трейлер и постер нового фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

Фильм является продолжением картины 2017 года "Человек-паук: Возвращение домой".

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Режиссер - Джон Уоттс. Действие картины происходит после событий  четвертых "Мстителей", премьера которых состоится 25 апреля 2019 года. 

Главную роль в новом фильме "Человек-паук: Вдали от дома" сыграл Том Холланд в роли Питера Паркера.

По сюжету, Паркер в вместе с друзьями отправляются на летние каникулы в Европу. Там Питер объединяется с Мистерио, чтобы сразиться с Элементалями, существами, вызывающими стихийные бедствия и разрушения по всему миру. 

Главные роли также сыграли Том Холланд, Джон Фавро, Зендая, Джейк Джилленхол, Коби Смалдерс, Мариса Томей, Сэмюэл Л. Джексон.

7 января 2019 года сообщалось, что победителем на 76-й церемонии вручения Золотого глобуса в номинации "Лучший анимационный фильм" стала лента "Человек-паук: Через вселенные".

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Теги: трейлер, Человек-паук: Вдали от дома
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