Вышел первый украинский трейлер продолжения "Форсажа" - видео

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Новая часть отличается от предыдущей, это так называемый спин-офф фильма

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В сети появился первый украинский трейлер продолжение культового фильма "Форсаж". Превью к фильму "Форсаж: Гоббс и Шоу" опубликовано на канале B&H Film Distribution Company в YouTube.

Над лентой работала киностудия Universal Pictures. Новая часть отличается от предыдущей, это так называемый спин-офф фильма - ответвление существующего фильма, эксплуатирующее его популярность.

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По сюжету, заядлые противники вынуждены работать вместе над спасением мира от биологической атаки, но доверять друг другу не могут. 

Спецагента Гоббса играет Дуэйн Джонсон, преступника Шоу - Джейсон Стэтхэм.

Также в фильме снимались Хелен Миррен, Ванесса Кирби и Идрис Эльба.

Премьера в Украине запланирована на август 2019 года. 

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Теги: кино, трейлер, форсаж, фильм, Дуэйн Джонсон, продолжение, Джейсон Стэтхэм
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