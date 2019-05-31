Вышел тизер украинской исторической драмы "Черный ворон": видео

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало первый тизер полнометражной исторической драмы "Черный ворон", которая снята по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра.

В центре сюжета – повстанческое движение времен Холодноярской республики.

Скоро драму покажут в кинотеатрах. Глава Госкино Филипп Ильенко назвал фильм "одним из самых ожидаемых в прокате в этом году".

Съемки проводила компания "ТЕТ-Продакшн" по заказу канала 1+1 в 2018 году. Основные локации съемки – территория Холодного Яра и Мотронинский монастырь в Черкасской области. Святыню воссоздавали в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, так как после реставрации монастырь не сохранил исторический внешний вид.

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