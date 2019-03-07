Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Биографическая картина "Толкин" о культовом английском писателе выйдет на экраны в мае

Реклама
Реклама

Компания Fox Searchlight опубликовала трейлер биографической картины "Толкин" о культовом английском писателе, профессоре и филологе, авторе "Властелина колец" и "Хоббита" Джоне Рональде Руэле Толкине.

Сюжет байопика сконцентрируется на юношеских годах Толкина перед Первой мировой войной, проведенных в школе. Война и связанные с ней невзгоды вдохновят Толкина на создание книжной вселенной Средиземья.

Реклама

Режиссером фильма стал Доме Карукоски, а над сценарием работал Дэвид Глисон.

Главную роль в картине сыграл актер Николас Холт.

Премьера картины назначена на май сего года.

Байопик - это кинематографический жанр и одновременно биографический фильм, рассказывающий о судьбе известной личности.

Тизер фильма вышел в середине февраля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Толкин, Властелин колец, кино, культура, Джон Р. Р. Толкин, Хоббит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео
Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео
Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео
ТЭК Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
Спасти рынок. В Украине построят два новых свинокомплекса
Продовольствие Спасти рынок. В Украине построят два новых свинокомплекса
Цена разнообразия в набсоветах. Выигрывают женщины или компании?
Мнение Цена разнообразия в набсоветах. Выигрывают женщины или компании?
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
Вышел трейлер байопика "Толкин": видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео
СБУ показала "агента ФСБ" из мэрии Харькова - видео 13:29
Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео
Умер первый бас-гитарист культовых Queen: видео 12:25
Ракета уничтожила позицию боевиков под мостом у Ясиноватой: видео
Ракета уничтожила позицию боевиков под мостом у Ясиноватой: видео 09:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 