Вышел трейлер байопика "Толкин": видео

Компания Fox Searchlight опубликовала трейлер биографической картины "Толкин" о культовом английском писателе, профессоре и филологе, авторе "Властелина колец" и "Хоббита" Джоне Рональде Руэле Толкине.

Сюжет байопика сконцентрируется на юношеских годах Толкина перед Первой мировой войной, проведенных в школе. Война и связанные с ней невзгоды вдохновят Толкина на создание книжной вселенной Средиземья.

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Режиссером фильма стал Доме Карукоски, а над сценарием работал Дэвид Глисон.

Главную роль в картине сыграл актер Николас Холт.



Премьера картины назначена на май сего года.

Байопик - это кинематографический жанр и одновременно биографический фильм, рассказывающий о судьбе известной личности.

Тизер фильма вышел в середине февраля.