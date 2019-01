Вышел трейлер комедийного фэнтези-боевика с Джеки Чаном: видео

В сети появился трейлер комедийного фэнтези-боевика "Рыцарь теней: Между инь и Ян" (The Knight of Shadows: Between Yin and Yang). Ролик перенасыщен необычными персонажами и фееричными спецэффектами формата "вырви глаз". Видео опубликовано на канале ABS-CBN Star Cinema в YouTube.

В центре сюжета китайской картины писатель-охотник на демонов Пу Сунлин (Джеки Чан), который расследует исчезновение ребенка. В процессе он выясняет, что некое чудовище из параллельного измерения ворует души девочек. Он начинает борьбу.

Роли также исполнили: Элейн Чжун ("Как управлять парнями"), Этан Жуань ("Шанхайский нуар"), Линь Пэн ("Доспехи бога 3"), Остин Линь ("Трансформеры: Эпоха истребления"), Цяо Шань ("Человек-блин", "Убить мобильный").

Премьера запланирована на 5 февраля 2019 года.

ABS-CBN Star Cinema