Вышел трейлер мультфильма "История игрушек-4": видео

Трейлер четвертой части анимационной ленты "История игрушек" опубликован на YouTube-канале Disney-Pixar.

Премьера мультфильма в Украине запланирована на 20 июня 2019 года.

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В новых приключениях игрушечного ковбоя Вуди появляется еще один персонаж - пластиковая вилка по имени Форки.

Режиссером мультфильма стал Джош Кули, известный по работе над лентами "Головоломка", "Тачки", "Рататуй" и "Вверх".

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18 марта сообщалось, что новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который вышел 14 марта и продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", оказался одним из самых просматриваемых в истории кино. За первые сутки ролик собрал 268 млн просмотров. А новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.