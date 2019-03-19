Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьера четвертой части истории запланирована в Украине на 20 июня 2019 года

Реклама
Реклама

Трейлер четвертой части анимационной ленты "История игрушек" опубликован на YouTube-канале Disney-Pixar.

Премьера мультфильма в Украине запланирована на 20 июня 2019 года.

Реклама

В новых приключениях игрушечного ковбоя Вуди появляется еще один персонаж - пластиковая вилка по имени Форки.

Режиссером мультфильма стал Джош Кули, известный по работе над лентами "Головоломка", "Тачки", "Рататуй" и "Вверх".

Читайте также: HBO запустил квест "Игры престолов", что нужно делать: видео

18 марта сообщалось, что новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который вышел 14 марта и продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", оказался одним из самых просматриваемых в истории кино. За первые сутки ролик собрал 268 млн просмотров. А новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: История игрушек, мультфильм, кино, трейлер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вышел трейлер мультфильма "История игрушек-4": видео
Вышел трейлер мультфильма "История игрушек-4": видео
В Киеве на улице Стальского прогремел взрыв: видео
В Киеве на улице Стальского прогремел взрыв: видео
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
ТЭК Что такое Турецкий поток и чем его запуск грозит Украине
Штраф липецкой фабрике Roshen в $5,6 млн законный - суд
Продовольствие Штраф липецкой фабрике Roshen в $5,6 млн законный - суд
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Вышел трейлер мультфильма "История игрушек-4": видео
Вышел трейлер мультфильма "История игрушек-4": видео
В Киеве на улице Стальского прогремел взрыв: видео
В Киеве на улице Стальского прогремел взрыв: видео 19:14
Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото
Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото 18:47
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения 17:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 