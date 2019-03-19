HBO запустил квест "Игры престолов", что нужно делать: видео

Телеканал HBO запустл квест для поклонников сериала "Игра престолов". Об этом сообщила пресс-служба канала в своем Twitter.

"6 престолов. 6 локаций. Кто первым их найдет? Начни свой квест #ForTheThrone", - сказано в сообщении.

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Фанам предложили найти шесть железных тронов, которые спрятаны по всему миру.

Локация первого трона уже известна. Он находится в неизвестном лесу. HBO опубликовал 360-градусное видео с местом его размещения и запустил таймер. Сообщить о находке нужно до истечения указанного времени.

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x — Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 березня 2019 р.

Квест организован в рамках промо-кампании нового сезона сериала "За трон". Кроме игры поклонникам предлагают "пролить кровь".

"Покажите свою преданность и доблесть и отдайте свою кровь. Вестерос истек кровью #ForTheThrone. Теперь твоя очередь. Пожертвуйте сегодня и спасите жизни", - сказано в описании с предложением стать донором крови.

Также поклонники "Игры престолов" могут "творить". Для этого привлечены 18 художников со всего мира, которые переосмыслили 18 реквизитов из сериала. Всем желающим предлагают создать что-то свое.

Ранее английская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен, сказала, что последний сезон всех удивит.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

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