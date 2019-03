HBO запустил квест "Игры престолов", что нужно делать: видео

Телеканал HBO запустл квест для поклонников сериала "Игра престолов". Об этом сообщила пресс-служба канала в своем Twitter.

"6 престолов. 6 локаций. Кто первым их найдет? Начни свой квест #ForTheThrone", - сказано в сообщении.

Фанам предложили найти шесть железных тронов, которые спрятаны по всему миру.

Локация первого трона уже известна. Он находится в неизвестном лесу. HBO опубликовал 360-градусное видео с местом его размещения и запустил таймер. Сообщить о находке нужно до истечения указанного времени.

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x