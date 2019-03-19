HBO запустил квест "Игры престолов", что нужно делать: видео

Телеканал HBO запустл квест для поклонников сериала "Игра престолов". Об этом сообщила пресс-служба канала в своем Twitter.
"6 престолов. 6 локаций. Кто первым их найдет? Начни свой квест #ForTheThrone", - сказано в сообщении.
Фанам предложили найти шесть железных тронов, которые спрятаны по всему миру.
Локация первого трона уже известна. Он находится в неизвестном лесу. HBO опубликовал 360-градусное видео с местом его размещения и запустил таймер. Сообщить о находке нужно до истечения указанного времени.
6 Thrones.— Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 березня 2019 р.
6 Locations.
Who will be the first to find them?
Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x
Квест организован в рамках промо-кампании нового сезона сериала "За трон". Кроме игры поклонникам предлагают "пролить кровь".
"Покажите свою преданность и доблесть и отдайте свою кровь. Вестерос истек кровью #ForTheThrone. Теперь твоя очередь. Пожертвуйте сегодня и спасите жизни", - сказано в описании с предложением стать донором крови.
Также поклонники "Игры престолов" могут "творить". Для этого привлечены 18 художников со всего мира, которые переосмыслили 18 реквизитов из сериала. Всем желающим предлагают создать что-то свое.
Ранее английская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен, сказала, что последний сезон всех удивит.
"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.
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