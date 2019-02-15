За сутки тизер продолжения "Холодное сердце" побил рекорд: видео

Первый тизер-трейлер продолжения самого кассового мультфильма в истории кинематографа "Холодное сердце", который студия Disney представила 13 февраля, установил рекорд по просмотрам среди анимационных работ. Об этом сообщает Deadline, за 24 часа ролик посмотрели более 116 миллионов человек.

Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру мультфильма "Суперсемейка-2" - 113 млн просмотров.

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После выхода первой части в 2014 году фильм собрал в мировом прокате свыше 1,2 млрд долларов и получил два Оскара - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню. Мультфильм стал самым кассовым не только в истории Disney, но и в истории кинематографа.

"Холодное сердце-2" рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы. На экранах появятся все знакомые персонажи. Анна и Эльза вместе с Кристоффом, Олафом и оленем будут бороться со злом.

Над сиквелом работают режиссеры первого фильма Дженнифер Ли и Крис Бак.

Премьера запланирована на ноябрь этого года.

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