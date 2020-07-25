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Дания временно запретила строительство Северного потока-2 из-за нереста трески

25.07.2020, 22:40
Дания временно запретила строительство Северного потока-2 из-за нереста трески - Фото
Российское трубоукладочное судно Академик Черский (Фото - Jens Koehler, EPA)

Строительство газопровода может быть возобновлено в октябре

Дания временно запретила работы по строительству газопровода Северный поток-2 из-за нереста трески. Об этом сообщает NDR.

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По информации издания, все строительные работы запрещены до 1 октября.

Ранее энергетическое агентство Дании разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные корабли старого образца для возобновления строительства газопровода Северный поток-2. Предполагалось, что работы могут начаться в августе.

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Денис Юдин
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