Дания временно запретила строительство Северного потока-2 из-за нереста трески
25.07.2020, 22:40
Российское трубоукладочное судно Академик Черский (Фото - Jens Koehler, EPA)
Строительство газопровода может быть возобновлено в октябре
Дания временно запретила работы по строительству газопровода Северный поток-2 из-за нереста трески. Об этом сообщает NDR.
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По информации издания, все строительные работы запрещены до 1 октября.
Ранее энергетическое агентство Дании разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные корабли старого образца для возобновления строительства газопровода Северный поток-2. Предполагалось, что работы могут начаться в августе.
- В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы на магистрали. В ответ на это в Газпроме заявили, что строительство газопровода будет завершено российскими мощностями.
- В конце мая покидающий пост посла США в Германии Ричард Гренелл заявил, что США могут ввести новые санкции против Северного потока-2. Это заявление было сделано на фоне сообщений о пребывании российского судна "Академик Черский" в немецких водах. В России ответили, что намерены продолжить строительство СП-2, даже если США введут новые санкции.
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