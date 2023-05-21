Энергоатом опасается, что на ЗАЭС может произойти аварии уровня Чернобыля или Фукусимы
НАЭК "Энергоатом" опасается, что в результате российской оккупации на Запорожской АЭС может произойти масштабная авария с выбросом радиации. Об этом в интервью Голосу Америки сказал президент компании Петр Котин.
"Уровень безумия у этих оккупантов разный", – сказал он.
Он напомнил, что на станции шесть реакторов с ядерным топливом и шесть заполненных бассейнов отработавшего топлива.
В зависимости от масштабов повреждения может идти речь о локальном загрязнении или о "масштабе Чернобыля или размере Фукусимы", сказал Котин.
Он напомнил, что за время оккупации в ЗАЭС было шесть отключений от украинской сети. "Это как первый этап события, которое произошло на Фукусиме", – сказал президент Энергоатома.
Тогда во время землетрясения японская станция потеряла внешнее питание. А через 30 минут пришло цунами и все поддерживавшие питание дизельные генераторы затонули и перестали работать.
"В Запорожье мы проходили этот первый этап шесть раз", – сказал Котин.
- При тяжелой аварии на Запорожской АЭС зона безусловного отселения достигнет 40 км.
- МАГАТЭ неоднократно призывало создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности. Однако станция и окрестные территории периодически подвергаются обстрелам, из-за которых крупнейшая в Европе АЭС отключается от внешних источников питания и переходит на работу в аварийном режиме.
- 6 марта Энергоатом сообщил, что на Запорожской АЭС кафиры просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.
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