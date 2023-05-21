Енергоатом побоюється, що на ЗАЕС може статися аварія рівня Чорнобиля або Фукусіми

НАЕК "Енергоатом" побоюється, що внаслідок російської окупації на Запорізькій АЕС може статися масштабна аварія з викидом радіації. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав президент компанії Петро Котін.

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"Рівень божевілля у цих окупантів різний", – сказав він.

Він нагадав, що на станції шість реакторів з ядерним паливом і шість заповнених басейнів відпрацьованого палива.

Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення чи про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми", сказав Котін.

Він нагадав, що за час окупації на ЗАЕС було шість відключень від української мережі. "Це ніби перший етап події, яка сталася на Фукусімі", – сказав президент Енергоатому.

Тоді під час землетрусу японська станція втратила зовнішнє живлення. А через 30 хвилин прийшло цунамі і всі дизельні генератори, які підтримували живлення, затонули й перестали працювати.

"У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів", – сказав Котін.

У разі важкої аварії на Запорізькій АЕС зона безперечного відселення сягне 40 км.

МАГАТЕ неодноразово закликало створити навколо Запорізької АЕС зону безпеки. Проте станція та навколишні території періодично обстрілюються, через що найбільша в Європі АЕС відключається від зовнішніх джерел живлення та переходить на роботу в аварійному режимі.

6 березня Енергоатом повідомив, що на Запорізькій АЕС окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції.

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