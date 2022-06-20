Евросоюз заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро
Санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро. Об этом немецкому агентству DW сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.
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"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", – подтвердил Виганд.
Он добавил, что столь резкое увеличение замороженных активов связано с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, – особенно в Германии.
Замороженные активы включают яхты, вертолеты, предметы искусства, недвижимость и т.д.
- 25 мая министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила, что российские олигархи готовы заплатить за снятие с них санкций, а деньги предлагают передать Украине.
- 29 мая Observer рассказал, как олигархи РФ пытаются спасти яхты от санкций, отключая их системы идентификации.
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