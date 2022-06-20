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Евросоюз заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 06:40
Евросоюз заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро - Фото
Яхта Amore Vero Игоря Сечина, арестовання во Франции (Фото: YouTube/ON HOLIDAYS IBIZA_

Санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро. Об этом немецкому агентству DW сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.  

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"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", – подтвердил Виганд. 

Он добавил, что столь резкое увеличение замороженных активов связано с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, – особенно в Германии. 

Замороженные активы включают яхты, вертолеты, предметы искусства, недвижимость и т.д. 

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Роман Брыль
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