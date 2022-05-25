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Российские олигархи хотят заплатить за выход из-под санкций – министр финансов Канады

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 01:52
Российские олигархи хотят заплатить за выход из-под санкций – министр финансов Канады - Фото
Христя Фриланд (Фото: EPA-EFE/ANDRE PICHETTE)

Российские олигархи готовы заплатить за снятие с них санкций, деньги предлагают передать Украине. Об этом сообщила министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи с коллегами из стран G7, передает Handelsblatt.

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Фриланд сообщила министрам финансов G7, что ей звонят российские олигархи, которые находятся в западных санкционных списках, и очень недовольны ими.

Олигархи предлагают купить возможность выйти из-под западных санкций. Они объясняют свое желание не только неудобствами из-за ограничений на поездки и заморозки активов.

Как отмечается, олигархи уверяют, что якобы критически относятся к войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Кремля.

"Такая сделка может дать определенные преимущества для всех сторон: Киев получит миллиарды, Запад избежит дебатов об экспроприации, а российские предприниматели вернут свою роскошную жизнь", – говорится в статье.

Handelsblatt охарактеризовал эту идею как "столь же интересная, сколь и взрывоопасная".

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Наталия Медведева
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Христя Фриланд санкции олигархи репарации
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