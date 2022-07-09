Канада еще не приняла решение о передаче турбины для Северного потока

Канада еще не решила, передаст ли Германии турбину Siemens, необходимую для возобновления поставок газа по российскому трубопроводу Северный поток. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон, передает издание La Presse.

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Министр отметил, что Канада проводит переговоры по этому вопросу с Украиной и Германией, и назвал их "непростыми", но решение еще не принято.

По его словам, Оттава находится "между молотом и наковальней", и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

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Он объяснил, что Канада должна продолжать поддерживать санкции против России. Но, с другой стороны, санкций не должны уничтожить экономику Германии, считает министр.

К тому же, добавил Вилкинсон, газопровод Северный поток поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран.

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По его словам, в Канаде понимают, что на самом деле Россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, и видят в этом оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин.

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", – заявил министр.

9 июня стало известно, что Канада почти договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для Северного потока, а Украину, которая выступает против передачи, пытаются убедить.

С 16 июня Северный поток, которым Германия получает газ из России, работает только на 40% мощности.

Россия говорит, что это связано с техническими проблемами, – якобы из-за санкций Газпрома не вернули одну из турбин газопровода. В Германии уверены, что решение России сократить прокачку газа имеет политическую мотивацию.

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Наталия Фреик

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