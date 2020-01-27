Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китай обошел Россию по производству оружия: доклад SIPRI

Китай обошел Россию по производству оружия: доклад SIPRI - Фото
Фото: ЕРА
27.01.2020, 09:37

В 2017-м среди топ-производителей оружия было 11 компаний из США, шесть - из Европы, три - из РФ. Все четыре компании из КНР также попали бы в топ-20.

Китай вышел на второе место в рейтинге производителей оружия после США. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

SIPRI впервые внес китайские компании в свой рейтинг: до сих пор эксперты не делали этого, так как не было достаточных данных для оценки их потенциала. Эта ограниченная информация появилась, когда часть компаний вышла на биржу и была вынуждена публиковать отчеты.

Оценку мощностей военно-промышленного комплекса КНР аналитики производили, исходя из финансовых показателей компаний, по которым была найдена достоверная информация - AVIC, NORINCO, CSGC и CETC. Вместе они охватывают три области - аэрокосмическую, а также сектора наземных и электронных систем.

Смотрите также: Задержан крупнейший в мире торговец оружием - видео

Совместные продажи их вооружений в 2017-м были на уровне $54,1 млрд, что на $16,4 млрд больше, чем продажи десятка основных компаний ВПК РФ за тот же период.

Нажмите, чтобы увеличить:

В отличие от многих западных компаний, в Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности.

Читайте также: Украина начинает масштабную закупку оружия США без посредников

Еще по теме
Напишите нам
оружие вооружение sipri впк торговля оружием
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 