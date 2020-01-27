Китай обошел Россию по производству оружия: доклад SIPRI

Китай вышел на второе место в рейтинге производителей оружия после США. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.
SIPRI впервые внес китайские компании в свой рейтинг: до сих пор эксперты не делали этого, так как не было достаточных данных для оценки их потенциала. Эта ограниченная информация появилась, когда часть компаний вышла на биржу и была вынуждена публиковать отчеты.
Оценку мощностей военно-промышленного комплекса КНР аналитики производили, исходя из финансовых показателей компаний, по которым была найдена достоверная информация - AVIC, NORINCO, CSGC и CETC. Вместе они охватывают три области - аэрокосмическую, а также сектора наземных и электронных систем.
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Совместные продажи их вооружений в 2017-м были на уровне $54,1 млрд, что на $16,4 млрд больше, чем продажи десятка основных компаний ВПК РФ за тот же период.
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В отличие от многих западных компаний, в Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности.
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