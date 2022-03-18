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Кредиты под 0% и дерегуляция. Зеленский рассказал, что надо знать бизнесу во время войны

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 01:27
Кредиты под 0% и дерегуляция. Зеленский рассказал, что надо знать бизнесу во время войны - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Любой украинский бизнес сможет получить кредит под 0% во время войны и один месяц после войны, также будет введена масштабная дерегуляция. Об этом сообщил в обращении президент Владимир Зеленский.

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По его словам, правительство подготовило расширение программы кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9%.

"Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал президент.

Зеленский также заявил, что завтра Кабмин проголосует за масштабное сокращение регуляций. Из 600 разрешений и лицензий обязательными останутся лишь около 20.

Это будут те разрешения, которые просто нельзя отменить, объяснил президент. Например, об обращении с радиоактивными отходами.

"Следовательно, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь", – заявил Зеленский.

Также он призвал депутатов и членов правительства найти законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов во всех украинских банках, а не часть вкладов, как сейчас.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский кредиты бизнес вклады дерегуляция
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