Куда идут деньги из спецфонда для борьбы с коронавирусом – инфографика

На ремонт дорог потрачено из фонда борьбы с коронавирусом в девять раз больше, чем на обеспечение больниц, утверждает ресурс Слово і діло

В начале апреля в Украине создали фонд для борьбы с коронавирусной эпидемией на 66 млрд грн, и на 14 августа из него потратили более 19 млрд грн. Соответствующую инфографику на основании подсчетов общественной организации StateWatch составил русурс Слово і діло.

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Источник пишет, что по нескольким статьям расходов средства из фонда уже полностью выделены. Например, на помощь в случае безработицы из-за эпидемии на безвозвратной основе 1,277 млрд грн, на пособие по безработице для своевременной выплаты - 2 млрд 972,5 млн грн.

К 100 млн грн, которые выделены на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, даже не прикасались. Аналогичная ситуация со средствами на закупку оборудования для приемных опорных больниц.

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По данным источника, на начало июля только 15% средств, которые уже были выделены из фонда на борьбу с коронавирусом, пошло в медицинскую отрасль.

В июне Рада разрешила использовать средства из фонда на ремонт дорог: на ремонт и реконструкцию планируется выделить 35 млрд грн, около 5,8 млрд уже распределили.

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Евгений Пилипенко

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