Из фонда борьбы с COVID-19 хотят взять деньги на лечение инсультов и инфарктов

Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода

Минздрав планирует уже с 1 июля увеличить финансирование услуг по предоставлению экстренной медпомощи и лечения инсультов и инфарктов. Средства, однако, ведомство планирует взять из фонда борьбы с коронавирусной эпидемией. Соответствующий проект постановления появился на сайте правительства.

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В пояснительной записке говорится, что реализация замысла требует дополнительных расходов из госбюджета, а именно - из фонда борьбы с эпидемией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

В Нацслужбе здоровья есть "определенные беспокойства" по этому поводу.

"Мы всегда поддерживаем увеличение финансирование программы медгарантий, но есть определенные беспокойства, - за счет каких источников? Если из фонда для лечения COVID-19 - надо быть очень осторожными, так как уровень непредсказуемости (распространения болезни, - ред.) остается очень высоким", - сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан на пресс-конференции в Киеве в среду.

13 апреля 2020 года Рада создала фонд борьбы с коронавирусом на 64,7 млрд грн.

Средства из фонда идут на допвыплаты медикам, оборудование (аппараты ИВЛ, маски/респираторы/костюмы, лекарства и другое).

За прошедшие сутки в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19.

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