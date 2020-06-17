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Из фонда борьбы с COVID-19 хотят взять деньги на лечение инсультов и инфарктов

Из фонда борьбы с COVID-19 хотят взять деньги на лечение инсультов и инфарктов - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода
17.06.2020, 14:21

Минздрав планирует увеличить финансирование лечения инсультов и инфарктов. Но средства хотят взять из фонда борьбы с коронавирусом

Минздрав планирует уже с 1 июля увеличить финансирование услуг по предоставлению экстренной медпомощи и лечения инсультов и инфарктов. Средства, однако, ведомство планирует взять из фонда борьбы с коронавирусной эпидемией. Соответствующий проект постановления появился на сайте правительства.

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В пояснительной записке говорится, что реализация замысла требует дополнительных расходов из госбюджета, а именно - из фонда борьбы с эпидемией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

В Нацслужбе здоровья есть "определенные беспокойства" по этому поводу.

"Мы всегда поддерживаем увеличение финансирование программы медгарантий, но есть определенные беспокойства, - за счет каких источников? Если из фонда для лечения COVID-19 - надо быть очень осторожными, так как уровень непредсказуемости (распространения болезни, - ред.) остается очень высоким", - сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан на пресс-конференции в Киеве в среду.

  • 13 апреля 2020 года Рада создала фонд борьбы с коронавирусом на 64,7 млрд грн.
  • Средства из фонда идут на допвыплаты медикам, оборудование (аппараты ИВЛ, маски/респираторы/костюмы, лекарства и другое).
  • За прошедшие сутки в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19.

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Наталия Софиенко
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