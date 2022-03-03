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Liga.net потеряла главный источник дохода. Друзья, просим вашей помощи

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 20:45
Liga.net потеряла главный источник дохода. Друзья, просим вашей помощи - Фото
Коллаж – Liga.net

Друзья, обращаемся к вам от всей команды Liga.net.

Сегодня часть наших журналистов защищает Украину в рядах Территориальной обороны с оружием в руках. В то же время, все остальные работники Ligamedia задействованы в работе на одну цель – информирование мира о преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Для этого мы круглосуточно ведем хронику войны на трех языках - украинскомрусском и английском.

Правда, которую украинские журналисты рассказывают миру, влияет на то, какую помощь нам оказывают страны-партнеры, какие санкции вводят против России и сколько бойцов-добровольцев едут в Украину.

Наша команда не жалеет сил и работает прямо из бомбоубежищ и подвалов. Но мы потеряли все источники финансирования, и без посторонней поддержки компания не в состоянии содержать штат.

Поэтому мы вынуждены обратиться к вам за помощью. Поддержите нас, чтобы Liga.net могла продолжать успешную борьбу на информационном фронте.

По ссылке https://www.liga.net/donation_ua сможете найти все наши каналы для сбора средств. Вы можете оформить подписку или сделать разовый перевод. Любая денежная помощь позволит нам не потерять людей!

Мы победим, потому что вместе мы сила. И вместе мы – ПРАВДА!

Мария Ксендзик
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