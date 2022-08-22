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Премьер Бельгии: От пяти до десяти следующих зим будут тяжелыми

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 19:36
Премьер Бельгии: От пяти до десяти следующих зим будут тяжелыми - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Бельгии Александер де Кро считает, что энергетический кризис в Европе затянется на многие годы, а не на одну-две зимы, как многие надеются. Во время визита в Зебрюгге в понедельник де Кро предупредил, что Бельгию ждут долгосрочные экономические проблемы из-за резкого роста цен на энергоносители, пишет The Brussels Time.

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"Следующие пять-десять зим будут тяжелыми. Очень сложная ситуация складывается во всей Европе. Некоторые секторы встают перед серьезными трудностями из-за этих высоких цен на энергоносители", – сказал он на брифинге.

Де Кро сказал, что правительство Бельгии приближается к зиме, надеясь на лучшее, но готовится к худшему.

Премьер Бельгии: От пяти до десяти следующих зим будут тяжелыми

Цены на электроэнергию в Бельгии сейчас находятся на исторических максимумах, впервые превысив 600 евро за МВт-час (в Украине для сравнения – 74 евро). Среди причин – рекордные цены на природный газ, а также отключение от сети нескольких французских атомных станций и низкий уровень воды из-за засухи.

Воздействие высоких цен на энергоносители уже ощущают основные секторы бельгийской экономики. Бельгийские компании, особенно в энергоемких отраслях, готовятся к самому плохому сценарию и предупреждают об "экономической бомбе замедленного действия", если Россия перекроет поставки газа.

На бельгийскую промышленность приходится около четверти всего потребления природного газа в стране. Отдельные секторы экономики уже сократили свою мощность из-за высоких цен на энергоносители, некоторые предприятия – на половину.

  • Германия настраивается на две сложные зимы. Глава немецкого Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер считает, что легче станет только в 2024 году, когда будет ликвидирована зависимость от российского газа.
Андрей Водяный
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бельгия энергокризис Александр де Кро
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